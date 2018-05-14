Neue Osnabrücker: Gençlere göre terörle mücadele AB'nin en önemli görevi

Frankfurter Rundschau gazetesi İtalya'daki genel seçimlerde en fazla oyu alan iki partinin de vaatlerini yerine getirecek durumda olmadığına dikkat çekiyor:

"Beş Yıldız hareketi aslında belli bir ölçüye kadar ılımlı bir parti olma yolunda ilerlemekteydi. İtalyan solu görüşlerinin kısmen kesiştiği protesto hareketiyle koalisyon kurma riskini göze almış olsaydı Beş Yıldız'ın ılımlı kanadı daha da güçlenirdi. Sosyal demokratlar bu fırsatı kaçırdı. Lega (Lig) gibi Beş Yıldız da seçim kampanyasında farklı kesimlere hitaben muazzam vaatlerde bulundu. Vaatlerin nasıl finanse edileceği ise muamma olarak kaldı. Emeklilik reformunun iptali ve Beş Yıldız'ın İtalya'nın fakir güneyinde taraftar bulmasını sağlayan sosyal yardım vaadinin yerine getirilmesi 30 milyar euroya mal olacaktı. Lega'nın zengin Kuzey İtalya'da seçmen avına çıktığı gelir vergisini yüzde 15 ile sınırlama vaadi de tamamen gerçek dışıydı."

Neue Osnabrücker Zeitung Paris'teki bıçaklı terör saldırısını konu alan yorumunda kötülerin kazanmasına fırsat verilemeyeceğini vurguluyor:

"Birkaç gün önce yayımlanan bir ankete göre Avrupalı gençlerin yüzde 44'ü uluslararası terörizm ile mücadeleyi Avrupa Birliği'nin en önemli görevi olarak görüyor. Gençler Birliğin kazanımlarını değil, korkuyu önemsiyorlar. Sonunda kötülerin kazanması ihtimal dışıdır. Tehlikeye rağmen Avrupalıların ezici çoğunluğu günlük hayatına saldırılar hiç olmamış gibi şekil veriyor. Küresel bilgi akışı ile daha da körüklenen terör korkusu hep akılda tutuluyor ama insanları yıldırmıyor. Böyle olması iyi ama günlük hayatın normal seyri terör ile mücadelenin gevşetilmesine neden olmamalıdır."

Emder Zeitung gazetesinin aynı konudaki yorumu ise şöyle:

"Saldırı çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Fransa ve özellikle de Paris'teki güvenlik birimleri dikkati elden bırakmıyor. Geçmişteki saldırılar nedeniyle başkent sokaklarında askerler devriye geziyor. Turizm merkezi olarak ün kazanan Paris'te adım başı askere rastlamak hoş olmasa da, devletin kent sakinlerine ve ziyaretçilerine güvenlik hissi kazandırması kaçınılmazdır. Çelişkili gibi gelse de, askerlerin mevcudiyeti normal hayatın gözü dönmüş fanatiklerden korunması için gereklidir. Ancak bu uygulama ebediyen sürdürülemez."

Hamburg futbol kulübünün 55 yıllık Bundesliga tarihinde ilk kez küme düşmesi Alman gazetelerinin yorum sütunlarına yansıyan konular arasındaydı. Frankfurter Allgemeine Zeitung Hamburg'un ikinci lige düşmesinin yıllardır beklenmekte olduğunu dile getirdiği yorumunu şöyle sürdürüyor:

"Şimdiye kadar hiçbir kulüp yıllardır kötü yönetilen ve kulislerde kendini beğenmişlik mücadelesine sahne olan Hamburg kadar küme düşmeyi hak etmemiştir. Bundesliga bizsiz olamaz düşüncesiyle kendini avutan Hamburg profesyonel futbolun değişen şartlarına kendini uydurma fırsatını kullanamadı. Avrupa Birliği'nin başkent sıfatını taşımayan en büyük şehri Hamburg'un birinci lig'de temsil edilmeyecek olması ve ekonomik bakımdan kendinden çok daha zayıf durumda olan Augsburg, Mainz ve Freiburg gibi takımların gerisine düşmesi beceriksizliğinin boyutlarını ortaya koymaya yeter. Bu durumun değişmesi radikal biçimde işe sıfırdan başlamasına bağlıdır ve ikinci lig Hamburg'a bu fırsatı yaratabilir."

DW/AG,ÖA

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