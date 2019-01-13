"Netflix'ten Türk yapımcılara teklif gitti"

Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, sinema sektöründe yaşanan krizi ele aldığı yazıda dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türk yapımcılarla görüşüp teklif götürdüğünü yazdı.

"Sonucu hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz" diyen Karayel'in "Türk yapımcılara çağrı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Haftanın müjdeli haberi, sinema dünyasında günlerdir süren krize çözüm getirecek yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesi oldu. Şimdi sıra filmlerin vizyona girmesinde. Yapımcılar ile sinema salon sahipleri arasındaki kriz yaşanırken, dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından Netflix'in Türk yapımcılardan bazılarıyla görüşerek teklifte bulunduğunu öğrendim."

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