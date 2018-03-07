Netflix'ten Truva dizisi geliyor

2018 yılı tüm dünyada "Troya Yılı" ilan edildi. BBC ve Netflix de ortak bir proje için bir araya gelerek 'Troy, Fall Of a City' adlı tarihi diziyi hazırladı.

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Kabulü’nün 20.yılı sebebiyle 2018 yılı tüm dünyada "Troya Yılı" ilan edildi. Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan, tarih boyunca kültürlerin köprüsü olmuş, dünyanın en önemli antik kentlerinden Troya, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın ortak çalışması ile tüm dünyaya tanıtılıyor.

Türkiye’nin dünyaya da duyurduğu "2018 Troya Yılı"nın hemen ardından BBC ve Netflix de ortak bir proje için bir araya geldi. 'Troy, Fall Of a City' adı verilen tarihi dizi, Troya Yılı’nda, Troya’nın tüm dünyadaki etkisini vurguluyor. İngiliz, Amerikan ortak yapımda dünyaca ünlü yıldızlar David Gyasi, Hakeem Kae-Kazim, Louis Hunter gibi isimler yer alırken Anadolu’nun kadim değeri olan Troya tarihi tüm yönleriyle ele alınıyor.

İlk olarak 1863’de Frank Calvert ve sonrasında da Heinrich Schliemann tarafından kazılmış olan görkemli antik şehir, ticari zenginliği ile beraber Doğu ve Batı arasında diyalog köprüsü olarak da biliniyor. 2018 Troya Yılı kapsamında ayrıca antik kentin bulunduğu noktada özel bir Troya Müzesi de açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödüllü ‘Troya Müzesi’ projesi kapsamında etkinliğe güç kazandırması için efsanevi film ‘Troya’nın dünyaca ünlü aktörlerini de davet etti.