Netflix’ten Sense8 hayranlarını üzen karar

Netflix’in başarılı yapımlarından birisi olarak gösterilen Sense8, 2. sezonun ardından iptal edildiğini açıkladı.

Webtekno’da yer alan habere göre Netflix, Sense8’in çok yüksek maliyetlere ve prodiksiyona mal olduğunu açıkladı. Dizi toplamda 23 bölüm çekti ve bu 23 bölümde 13 ülkenin 16 farklı şehrinde gidildi. Dizinin karakterleri farklı yerlerde yaşadıkları için prodüksiyon aşaması durma noktasına geldi ve dizi sonunda iptal edildi.

Doona Bae, Jamie Clayton, Aml Ameen, Tina Desai, Tuppance Middleton, Miguel Angel Silvestre, Max Riemelt ve Brian J. Smith’in başrolde oynadığı dizi, farklı ülkelerde yaşayan 8 farklı karakterin birbirlerini hissetmesini ve bu hissiyatın bilgi ve yetenek paylaşımına girerek karışık bir hal aldığı hikayeye sahipti.

Kendisine ait sağlam bir hayran kitlesi oluşturan Sense8, ilk sezonun ardından ikinci sezonu iki sene arayla çıkarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yine bir Netflix orijinal dizisi The Get Down için iptal kararı alınmıştı.