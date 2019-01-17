Netflix'ten 'Bird Box' itirafı

Netflix, son dönemin çok konuşulan Bird Box filminde, Quebec'te meydana gelen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ait gerçek görüntülerin kullanıldığını itiraf etti.

Filmde Quebec'te 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sahnesinin yer aldığı iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu.

ntv.com. tr'de yer alan habere göre konu ile ilgili sessizliğini bozan Netflix, Mashable'a açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların doğru olduğu belirtildi.

Filmde bir eve sığınan Malorie (Sandra Bullock), dışarıda ne olduğunu anlamak için hızlıca televizyon kanallarını tararken ekrana 47 kişinin hayatını kaybettiği bu kazaya ait gerçek görüntüler yayınlandı.