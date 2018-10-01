Netflix'in ilk Türk dizisi "sahneleri beğenilmediği" gerekçesiyle ertelendi

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: 'Muhafız (The Protector)', bazı sahnelerinin beğenilmediği gerekçesiyle yayın tarihi ertelendi.

Martta birinci sezon çekimlerine başlanan dizi, eylülde yayına girecekti. Ancak Posta'nın haberine göre Netflix yetkilileri, yönetmen Can Evrenol'un çektiği ilk beş bölümü izleyip beğenmedi.

Dizinin birçok sahnesi çöpe giderken yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ta karar kıldı.

Bazı sahneler yeniden çekildi ve kurgulandı. Bu gecikmeden dolayı hem bütçe arttı hem de Hakan: Muhafız'ın eylül olarak duyurulan yayın tarihi ertelendi.

Ortaya çıkan işten memnun kalan Netflix, yapım şirketiyle ikinci bir Türk dizisi için görüşmelere başladı.

Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü yer alıyor.

Dizinin yurt dışında yayınlanan ilk tanıtımlarında da yayın tarihi eylül olarak duyurulmuştu.



N. İpek Gökdel'in 2016 yılında keleme aldığı Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitabından esinlenerek yazılan dizide İstanbul'a eğitim için gelen Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Hakan karakteri merkeze alınıyor. İstanbul'un koruyuculuğu, yani son muhafızlığı bu üniversiteli sıradan çocuk Hakan'a verilir. Hakan geçmişten gelen bu tehlikeyi öğrenip ülkesini koruması gerektiğini öğrendiğinde başta çok zorlansa da 500 yıl öncesine dayanan, Yavuz Sultan Selim'in Denizli'li dokumacı tarafından dokunan ikiz gömleğini giyecek, bu ona süper kahraman yapacak gücü verecek.

