T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Netflix’e Türkiye’den orijinal dizi

Netflix, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek istiyor

12 Mayıs 2017 22:02

Netflix, Türkiye platformundaki çeşitli içeriklere ve pazarın tanıştığı yepyeni TV izleme alışkanlıklarına değinen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımının imza aşamasının tamamlandığı duyuruldu.

Türkiye'deki varlığını güçlendirmek isteyen Netflix, duyurusunu düzenlediği bir etkinlikte paylaştı. Etkinlikte Netflix yöneticileri, gelecek yıl tüm dünyada 190'dan fazla ülkeden izlenebilecek olan ilk orijinal Türk yapımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu duyuru, Eylül 2016'da Netflix kurucu ve CEO'su Reed Hastings'in katılımıyla servisin tamamen yerel bir platform olarak duyurulması ve Netflix'in bir orijinal Türk yapımına imza atacağının açıklanmasından sonra sekiz ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Netflix'in çekeceği ilk Türk orijinal yapımla ilgili detaylar önümüzdeki dönemde paylaşılmaya devam edecek.

Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Türk yapımla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Netflix'in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam ve bu yıl içerisinde daha fazla detay paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sadece 2017'de tüm dünyada 600'den fazla yeni orijinal dizi, film, belgesel, stand-up gösterisi ve çocuk programı çekeceğini açıklayan Netflix, 100 milyondan fazla kullanıcının dilediği herhangi bir içeriği, internet bağlantılı tüm cihazlardan, her an ve her yerde izleyebilmesini sağlıyor.

ETİKETLER

Netflixdizitürkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24