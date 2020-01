Netflix’e Türkiye’den orijinal dizi

Netflix, Türkiye platformundaki çeşitli içeriklere ve pazarın tanıştığı yepyeni TV izleme alışkanlıklarına değinen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımının imza aşamasının tamamlandığı duyuruldu.

Türkiye'deki varlığını güçlendirmek isteyen Netflix, duyurusunu düzenlediği bir etkinlikte paylaştı. Etkinlikte Netflix yöneticileri, gelecek yıl tüm dünyada 190'dan fazla ülkeden izlenebilecek olan ilk orijinal Türk yapımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu duyuru, Eylül 2016'da Netflix kurucu ve CEO'su Reed Hastings'in katılımıyla servisin tamamen yerel bir platform olarak duyurulması ve Netflix'in bir orijinal Türk yapımına imza atacağının açıklanmasından sonra sekiz ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Netflix'in çekeceği ilk Türk orijinal yapımla ilgili detaylar önümüzdeki dönemde paylaşılmaya devam edecek.

Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Türk yapımla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Netflix'in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam ve bu yıl içerisinde daha fazla detay paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sadece 2017'de tüm dünyada 600'den fazla yeni orijinal dizi, film, belgesel, stand-up gösterisi ve çocuk programı çekeceğini açıklayan Netflix, 100 milyondan fazla kullanıcının dilediği herhangi bir içeriği, internet bağlantılı tüm cihazlardan, her an ve her yerde izleyebilmesini sağlıyor.