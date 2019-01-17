Netflix'e 25 milyonluk dava: "Black Mirror Bandersnatch lisans ihlali yaptı"

Netflix, interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch nedeniyle Chooseco adlı şirketle davalık oldu. Chooseco şirketi, Netflix’e 25 milyon dolarlık dava açtı. Şirket ayrıca Netflix’in Bandersnatch’ten kazandığı karı da talep etti.

Choose Your Own Adventure (Kendi Maceranı Seç) adlı interaktif çocuk kitabı serisinin yayıncısı Chooseco şirketi, kendi tercihlerinizi seçerek ilerleyebildiğiniz bir bölüm olan Black Mirror: Bandersnatch’e 25 milyon dolarlık dava açtı.

Chooseco, “Kendi Maceranı Seç” başlığının ticari bir marka olduğunu belirterek, Netflix’in bu markaya ait lisansı ihlal ettiğini iddia etti.

Chooseco, iddialarını, Netflix’in 2016’dan beri lisans almaya çalışmasına rağmen bu konuda herhangi bir sonuca ulaşamadığını, ancak yine Black Mirror: Bandersnatch’i platformunda yayınlamayı tercih ettiğini söyleyerek güçlendirdi. Chooseco ayrıca, Bandersnatch lansmanından önce Netflix’e bir mektup gönderdiğini ancak sonuç alamadığını da belirtti.

Netflix hakkında en az 25 milyon dolarlık tazminat talep eden Chooseco, platformun Black Mirror: Bandersnatch’ten kazandığı karı da talep etti. Dava ile ilgili henüz Netflix cephesinden bir açıklama yapılmadı.

Black Mirror: Bandersnatch 28 Aralık'ta Netflix'in ilk interaktif filmi olarak yayına girmişti.