"Netflix, zam yapmaya hazırlanıyor"

İnternet üzerinden sinema filmi ve dizi film içeriği sunan Netflix'in önümüzdeki aylarda üyelik ücretlerine zam yapacağı öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen televizyon kuruluşlarından CNBC’nin elde etmiş olduğu bilgilere göre, önümüzdeki aylarda Netflix üyelik ücretleri yüzde 13 ila yüzde 18 arasında zamlanacağı belirtildi.

shiftdelete.net'in aktardığına göre henüz, Netflix tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, söz konusu zam şimdilik ABD toprakları içerisinde sınırlı kalacak.

CNBC‘nin paylaşmış olduğu raporlara göre popüler yayın platformunun Giriş Paketi 8 dolardan 9 dolara çıkartılıyor. Bunun haricinde ise Standart Paket ücreti de 11 dolardan 13 dolara çıkartılıyor.

En son olarak Premium Paket içinde yüzde 13 ila 18 arasında zam yapacak olan Netflix bu üyelik ücretini de, 14 dolardan 16 dolara çıkartacak.

CNBC’nin paylaşmış olduğu zamların önümüzdeki üç aylık periyot içerisinde uygulanacak.