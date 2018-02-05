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Yaşam

Netflix, YouTube gibi internet platformlarını RTÜK denetimi geliyor

TBMM'ye sunulan torba yasada yer alan maddeyle RTÜK, internet yayınlarına da engelleme talep edebilecek

05 Şubat 2018 22:09

Netflix, YouTube ve diğer dijital yayın platformlarına RTÜK'ün müdahale edebilmesine imkân tanıyan yasa meclise sunuldu.

TBMM’ye sevk edilen  torba yasa tasarısının  73. maddesine göre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor.

Donanım Haber'in aktardığı habere göre, tasarının yasalaşması halinde internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafından engellenebileceği belirtiliyor. 

RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hâkimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karar bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Kararın alınmasına gerekçe olarak internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamaması gösteriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz olarak gördüğü dijital servislere erişim engellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı bu kararın sansür uygulaması olduğunu savunarak, "A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması Anayasada tanımlanmış iletişim, haberleşme özgürlüğüne de darbe vurur." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise uygulamanın ifade özgürlüğünü kısıtlamak için getirilmediğinin öne sürerek "İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek. Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, ondan istifade ederek başka türlü suçları işleyen kişilerle ilgili. Yoksa ifade hürriyetini sınırlamak için değil." açıklamasını yaptı.

 

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