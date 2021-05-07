Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri duyurdu

Dijital dizi/film izleme platformu Netflix, bu yaz izleyicilerle buluşturacağı yeni içerikleri duyurdu. Yeni içerikler arasında "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3" gibi birçok film yer alıyor.

Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

Ağustos