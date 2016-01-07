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Bilim / Teknoloji

Netflix Türkiye'ye geldi

İzleyicilere internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan Netflix, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40’a yakın ülkede faaliyete başladı

07 Ocak 2016 01:37

Uzun zamandır Türkiye’ye geleceği konuşulan Netflix kullanıma sunuldu.  İzleyicilere internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan Netflix, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40’a yakın ülkede faaliyete başladı.

20 Ocak 2015 verileri itibariyle, Amerika’daki abone sayısı 39 milyona, küresel abone sayısı da 57,4 milyona ulaşan Netflix, 1 aylık deneme süreci ile birlikte 7,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla Türkiye’de kullanıma sunulmuş durumda.

Amerika kanallarında yayınlanan dizilerle birlikte tüm Netflix içeriklerinin de izlenebileceği serviste şu an için Türkçe dil desteği yer almıyor.

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