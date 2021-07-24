Netflix Türkiye'nin ağustos takvimi belli oldu: Yeni dizi ve filmler geliyor

Netflix Türkiye, ağustos ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı.

İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:

44 Kedi (44 Cats) – 1 Ağustos

Çocuklara yönelik olan bu yapım üçüncü sezonuyla seyirciyle buluşacak.

Seni Özlemişim: Yönetmen Kurgusu (I Missed You: Director's Cut) – 1 Ağustos

Kore yapımlarını sevindirecek bir içerik geliyor. Seni Özlemişim, yönetmen kurgusu ile seyircilerle buluşacak.

Shiny_Flakes: 19'unda Uyuşturucu Baronu – 3 Ağustos

Uyuşturucu belgesellerini sevenler için ideal bir yapım 3 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.

Çok Gizli UFO Projeleri (Top Secret UFO Projects: Declassified) – 3 Ağustos

Mistik olaylara ilgisi olan kişiler için biçilmil kaftan bir belgesel daha geliyor.

Cooking with Paris – 4 Ağustos

Daha önce Youtube platformu üzerinde yemek pişirme hünerlerini sergileyen ünlü manken Paris Hilton, şimdi bu programı Netflix üzerinden devam ettirecek.

Shaman King – 9 Ağustos

Anime severlerin yüzünü güldürecek bir yapım daha Netflix platformunda karşımıza çıkacak. Klasiklerden olan anime seyircilerle 9 Ağustos'ta buluşacak.

The Witcher: Nightmare of the Wolf – 23 Ağustos

Dizisiyle ciddi bir seyirci kitlesine sahip olan The Witcher için şimdi de anime yapımı geliyor. Hem dizi hayranları hem de anime severler için heyecan verici bir yapım olacak.