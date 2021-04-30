Netflix Türkiye'den gazetelere 'Fatma' ilanı

Burcu Biricik'in başrolünde oynadığı Fatma dizisi, sosyal medyada çok konuşulurken; Netflix Türkiye, dizi için gazetelere ilan verdi.

Başrollerini Burcu Biricik, Uğur Yücel ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştıkları, senaryosunu Özgür Önürme’nin kaleme aldığı Fatma dizisi izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Öte yandan Netflix Türkiye, dizi için ilan yayımladı. İşte Fatma'nın gazete ilanında yer alan o ifadeler:

"Bazılarımız dünyaya temizlik yapmak için geliyoruz. Hayatımızı temizliyoruz, tozları temizliyoruz, kirleri temizliyoruz, insanları temizliyoruz.

En iyi cam temizleme yöntemlerinden biri de gazete kağıdıdır.

Bu yüzden bu sayfayı size ayırdık;

zamanı geldiğinde temizlikte kullanmanız için."