Netflix, The Witcher evreninde geçen bir dizi daha çekileceğini duyurdu

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Netflix, platformlarında The Witcher evreninde geçen bir dizi daha yayımlanacağını açıkladı.

6 bölümlük The Witcher: Blood Origin mini-dizisi, orijinal Witcher dizisinden bin 200 yıl önce, elflerin hükûm sürdüğü dünyayı anlatacak. Mini-dizi, elflerin, canavarların ve insaların yaşadığı dünyaların nasıl bir araya geldiğini konu alacak.

Dizinin çekimlerinin Britanya'da yapılacağı belirtilirken, Blood Origins'te kimlerin rol alacağı ve hangi tarihte yayınlanacağı açıklanmadı.

The Witcher kitaplarının yazarı Andrzej Sapkowski'nin orijinal diziye yaptığı gibi Blood Origins'e de danışmanlık yapacağı açıklandı.