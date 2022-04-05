Netflix Türkiye'den üyelik ücretlerine zam

Geçen ay dünya genelinde fiyat artışına giden popüler dizi ve film platformu Netflix, Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artırdı.

Abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada,"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz" denildi.

Yeni fiyat artışıyla birlikte Netflix'in "Temel Plan" diye adlandırdığı tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. 40,99 TL olan Standart Plan, yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak güncellenirken, Özel Plan diye tanımlanan 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL'ye çıktı.

Aynı paketlerin yurt dışı versiyonlarında ise temel paket 9,90 dolar, iki ekranlı paket 15,50 dolar, 4 ekranlı paket 19,90 dolar.