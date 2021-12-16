Netflix'ten Neymar belgeseli: Mükemmel Kaos

Dijital yayın platformu Netflix, Neymar'ın hayatını anlatan "The Perfect Chaos (Mükemmel Kaos)" belgeselini duyurdu.

Netflix, Brezilya'nın en ünlü ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeselini yaptı. Netflix ekibi 29 yaşındaki yıldızın bir buçuk yılını yakından takip etti.

Belgeselde Neymar'ın hayatı ve kariyeri anlatılacak.

Neymar: The Perfect Chaos ne zaman yayınlanacak?

Netflix belgeselin ilk fragmanını 14 Aralık'ta paylaştı. Neymar: The Perfect Chaos belgeseli 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak.

Brezilyalı yıldız daha önce Netflix yapımı La Casa De Papel dizisinde rol almıştı.