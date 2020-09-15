Netflix'ten 'Cemal Kaşıkçı' itirafı

Netflix'in CEO'su Reed Hastings, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı yayından kaldırmaları karşılığında, bazı programlarının Suudi Arabistan'da yayınlanmasına izin verildiğini söyledi.

Netflix’in CEO’su Hastings, CNN'de verdiği bir röportajda, Ocak 2019’da Hasan Minhaj’ın sunduğu “Patriot Act” isimli programın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bölümünün Suudi Arabistan’da yayından kaldırılması kararına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Hastings, programın sunucusunun söz konusu kararı yeniden verip vermeyeceğini sorması üzerine ise “Bu çok zor bir karar” yanıtını verdi.