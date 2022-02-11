Netflix'teki Cheer belgeselinde yer alan Jerry Harris hakkındaki çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti

Netflix belgeseli Cheer'da yer alan Jerry Harris, çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve reşit olmayanlardan ısrarla cinsel taleplerde bulunmak suçlamalarını kabul etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Jerry Harris hakkındaki yedi suçlamanın ikisini kabul etti. Suçlamalardan biri, 17 yaşındaki bir çocuktan ısrarla para karşılığı özel fotoğraflar istemek, diğeri ise 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için Florida'ya yaptığı ziyaret üzerineydi.

Çocuk istismarı görüntüleri bulundurma suçunun cezası 5-20 yıl arasında değişebilirken ikinci suçun cezası maksimum 30 yıl hapis cezası öngörüyor. 28 Haziran'da karar çıkması beklenen dava sürecinde Harris, cezaevinde tutuluyor.

Harris'in yer aldığı Netflix belgeseli Cheer, Texas'taki bir amigo takımının hikâyesini konu alıyordu.