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Dünya

Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor; Hellbound, Squid Game'i geçti

Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu

23 Kasım 2021 08:30

Güney Koreli bir yapım daha Netflix’te fenomen oldu. Hellbound isimli korku dizisi, tek gecede izlendiği rakamla Squid Game’i geçti.

FlixPatrol analytics’in verilerine göre, Güney Kore yapımı Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu.

Hellbound, günahkâr insanları takip ederek onları cehenneme çeken doğaüstü varlıkları konu alıyor.

Yean Sang-ho’nun yönettiği dizi, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilmişti.

Squid Game, Netflix’in rekor kıran yapımı olmuş, 94 ülkede 142 milyon kişinin izlenmişti.

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