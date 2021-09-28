Netflix: 20 milyonumuz Sex Life dizisindeki o sahneyi en az bir kez geri sardık

Netflix, popüler dizisi Sex/Life'ın üçüncü bölümünde yer alan sevişme sahnesinin 20 milyon kullanıcı tarafından tekrar izlendiğini açıkladı.

Netflix, ikinci sezonunun çekimlerinin başladığını açıkladığı duyuruda, ilginç bir bilgi de paylaştı. Dizinin 3. bölümünde yer alan duş sahnesi 20 milyon kullanıcı tarafından tekrar izledi.

Bu sahnede Brad Simon isimli karakter, bir spor salonunda duş alıyordu. Netflix, o anlarda Simon'ın penisini birkaç saniyeliğine göstermişti. Netflix aboneleri, çekimler sırasında protez kullanıp kullanılmadığını dahi sorgulamışlardı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan o sahnenin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığı ifade etti. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon kez izlendi.