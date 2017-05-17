Netflix, rootlu Android cihazlarda çalışmayacak

Dünya genelinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve geçtiğimiz ekim ayında Türkiye lansmanını gerçekleştiren Netflix, aldığı radikal kararla birlikte Android kullanıcılarının neşesini kaçıracak gibi görünüyor. Alınan kararın ardından milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Netflix, yayınladığı yeni güncellemeden sonra *rootlu Android cihazları kullanan kullanıcılarına hizmet verme devrini tamamen kapattı.

En fazla kullanıcısı Android‘de bulunan Netflix, uygulamaya koyduğu bu kararın ardından rootlu Android kullanıcıları, Google sertifikasına sahip olmayan veya kök dizinine müdahale edilmiş olan akıllı telefonlarında Google Play’e girildiğinde Netflix‘i görüntüleyemeyecek.

Cihazına mağazada olmayan uygulamaları internet üzerinden yüklemeye ve telefon üzerinde önemli değişiklikler yapmaya olanak sağlayan root işleminin gerçekleştirildiği cihazlara, telefon üreticilerinin ve Google‘nin savaş açması ve bunun ardından istenilen sonucun elde edilememesi, Netflix‘i böyle bir karar almaya yönlendirdi.

Yeni güncellemenin ardından rootlu Android cihazlara hizmet vermekten vazgeçen Netflix‘in aldığı bu kararın ardından, geniş kullanıcı kitlesine sahip olan diğer şirketlerin aynı şekilde hareket edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

* “Root atmak”, sistem dosyalarının eklenmesine, düzenlenmesine veya silinmesine imkan tanımaktadır. Normalde bu özellikler kullanıcılara kapalıdır.