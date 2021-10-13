Netflix resmen açıkladı: Squid Game, Bridgerton'ı tahtından indirdi

Netflix CEO'su Ted Sarantos'un geçen ay sinyalini verdiği başarı tescillendi, Güney Kore yapımı Squid Game dizisi platformun ilk 28 günde en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti.

Netflix'in Twitter hesabından dün yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden birinciliği almış oldu.

Dünya genelinde 209 milyon kullanıcısı olan Netflix bir yapım en az 2 dakika izlendiğinde bunu bir tam izlenme olarak kabul ediyor.

Platformun Hindistan hariç Asya- Pasifik bölgesindeki içeriklerinden sorumlu başkan yardımcısı Kim Min-young, Yonhap ajansına verdiği demeçte, " Netflix 2015'te Kore'ye girdiğinden beri hedefimiz Kore yapımlarını sevenlere kaliteli Kore yapımı içerikler sunmaktı. Squid Game sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu" dedi.