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Dünya

Netflix, platforma 2021 boyunca her hafta yeni bir film ekleneceğini açıkladı

17 Ocak 2021 10:18

Dijital film dizi platformu Netflix, 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi gösterime sokmayı planladığını açıkladı. 

CNN'de yer alan habere göre, Netflix 2021 yılının 12 ayı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı. 

Netflix'te gösterime girecek filmler arasında Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Ariana Granda gibi yıldızların yer aldığı Don't Look Up da bulunuyor. 

Netflix'in her hafta yeni bir film kararı, Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapalı olması, yeni filmlerin ilk gösterimlerini büyük salonlarda gerçekleştirememesi gibi nedenlere bağlandı. 

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