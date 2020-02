Netflix kullanıcılarının dikkatini çeken hata

Online dizi ve film platformu Netflix'te yapılan hata sosyal medyada dikkat çekti. Tidying Up with Marie Kondo isimli ev dekorasyon programının tanıtımında başka bir yapımın fotoğrafı konması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Dekorasyon programının tanıtım fotoğrafına başka bir yapımdan eli silahlı bir adam fotoğrafı konuldu.

Netflix'in yeni yapımlarından birisi olan 'The Life-Changing Magic of Tidying Up' isimli kitaptan uyarlanan Tidying up with Marie Kondo sosyal medyada çok konuşuldu.

Her bölümde başvuran kişilerin evlerine konuk olan ve evlerini derleyip toplayan, bunun da kişilerin yaşam enerjisine etki ettiğini savunan programın tanıtım fotoğrafındaki hata dikkatli kullanıcıların dikkatini çekti.

Netflix programın tanıtım fotoğrafı olarak yanlışlıkla başka bir yapıma ait olan, eli silahlı bir askerin posterini yayınladı. Hata üzerine kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Yorumlardan biri "Ya Netflix'te bir aksaklık var ya da Marie Kondo'nun ev toplama yöntemlerini gelişmiş" oldu.