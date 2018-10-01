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Medya

Netflix kullanıcıları, dizi ve filmlerin nasıl sonlanacağına karar verebilecek

Yeni sistemin ise yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor

01 Ekim 2018 20:20

Küresel internet televizyon ağı Netflix'te bundan sonra dizi ve filmlerin nasıl sonlanacağına ilişkin izleyiciler de karar verebilecek.

California'daki Los Gatos firması tarafından geliştirilen ürünlerde, kullanıcılar bir sonraki hikayenin nasıl şekilleneceğine karar verebilecek.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Netflix daha önce yayınladığı 'Puss in book' isimli animasyon programda, izleyicilerin alternatif sonlara karar vermelerine izin vermişti. 

Yeni sistemin ise yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor. Ayrıca, Netflix'in ünlü bilim kurgu dizisi 'Black Mirror'un bir bölümünün de söz konusu sistemle yayınlanacağı belirtiliyor.

Netflix'ten ise söz konusu gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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