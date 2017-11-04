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Dünya

Netflix Kevin Spacey’yi House of Cards’dan kovdu

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına her gün bir yenisi eklenen ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey, Netflix’teki House of Cards dizisinden kovuldu

04 Kasım 2017 16:09

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına her gün bir yenisi eklenen ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey, Netflix’teki House of Cards dizisinden kovuldu.
Netflix’ten dün yapılan açıklamada, “Spacey’nin yer alacağı bir ‘House of Cards’ yapımına Netflix olarak hiçbir biçimde dahil olmayacağız” dendi. Yapım şirketi geçtiğimiz günlerde de dizinin yeni sezonunun olmayacağını açıklamıştı.
Netflix’in Spacey’ye tavrı “House of Cards”la sınırlı değil. Şirket, ünlü oyuncunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği “Gore” adlı filmi de göstermeyeceğini duyurdu.
Aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığını anlatmıştı. Rapp’in bu sözleri üzerine Spacey özür dilemiş ve eşcinsel olduğunu açıklamıştı. ​
Ünlü oyuncunun yıllardır gizlediği cinsel kimliğini cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olunca açıklaması hem Hollywood genelinde hem de LBGTİ toplumunda tepki almıştı.

(Fotoğraflı)

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