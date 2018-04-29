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BBC Türkçe

Netflix, Kevin Spacey'e yönelik taciz suçlamalarının ardından 'House of Cards' dizisini bitireceğini açıkladı

Netflix, başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı 'House of Cards' dizisini 2018'de yayımlanacak altıncı sezonunun ardından sona erdireceğini açıkladı. Aynı zamanda Kevin Spacey ile ilgili 'taciz' suçlamalarından ötürü 'büyük rahatsızlık duyulduğu' açıklandı;

29 Nisan 2018 20:30

ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı olan Netflix , başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı 'House of Cards' dizisini 2018'de yayımlanacak altıncı sezonunun ardından sona erdireceğini açıkladı.

Aynı zamanda Kevin Spacey ile ilgili 'taciz' suçlamalarından ötürü 'büyük rahatsızlık duyulduğu' açıklandı; ancak diziyi bitirme kararının aylar önce alındığı aktarıldı.

Diziye neden son verme kararının alındığı açıklanmadı.

Kevin Spacey, Frank Underwood adlı Amerikalı siyasetçiyi canlandırdığı dizide Robin Wright ile başrolü paylaşıyor.

2013 yılında başlayan dizi şimdiye kadar 33 dalda Emmy ve 8 dalda Altın Küre ödüllerine aday gösterilmiş; Kevin Spacey ve Robin Wright dizideki performansları ile Altın Küre kazanmışlardı.

yaratmıştı

Şu anda 'Star Trek: Discovery' dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.

Rapp röportajda, "Aynı bir damadın, bir gelini kucaklayıp taşıması gibi beni kapı eşiğinden içeriye taşıdı. Ama başta kaçıp kurtulmaya çalışmadım. Çünkü 'Ne oluyor?' diye kendime soruyordum. Sonra üzerime yattı" dedi.

"Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu… Benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığının farkındaydım" diyen Rapp, daha sonra Spacey'nin yanından uzaklaşıp tuvalete gittiğini, olayın da daha fazla büyümeden orada noktalandığını anlattı.

İddialara yanıt veren Spacey ise "Rapp'in bu hisleri bunca yıl taşımak zorunda kalmasından dolayı üzgünüm" ifadesini kullandı.

O dönemde 26 yaşında olan Spacey, "İçtenlikle söylemeliyim, böyle bir olayı hatırlamıyorum. 30 yılı aşkın süre önce yaşanmış olmalı" dedi ve ardından da Anthony Rapp'ten özür diledi.

Spacey aynı zamanda kişisel hayatı ile ilgili olarak hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkisi olduğunu, bugün ise eşcinsel olduğu yönündeki iddialara ve 'hikâyelere' değindi.

Bugün eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçtiğini söyleyen Spacey, "Bu konuyla dürüstçe ve açıkça yüzleşmek istiyorum. Bu da kendi davranışlarımı incelememle başlıyor" dedi.

Ancak Kevin Spacey'nin yayımladığı özür mesajında aynı zamanda eşcinsel olduğunu da açıklaması büyük tepki topladı.

Özellikle sosyal medya ve LGBTİ toplulukları, bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak ile eşcinsel olmak arasında hiçbir ilişki kurulamayacağını, Spacey'nin açıklamasının büyük bir 'fiyasko' olduğunu belirtti.

Feminist oyuncu Louise Brealey, "Spacey'nin cinsel yönelimini açıklamasının arkasına sığınarak sarhoşluğu bir çocuğun üstüne atlamanın mazereti olarak göstermesi inanılmaz kibrinin bir ifadesi" dedi.

Komedyen Billy Eichner, "Kevin Spacey olmayan bir şeyi keşfetti: Cinsel yönelimini açıklamak için kötü bir zaman. Açıklaması hiçbir şekilde olmamış" ifadesini kullandı.

Vanity Fair dergisinin film eleştirmeni Richard Lawson ise "Eşcinsel olduğunu itiraf etmekle 14 yaşında bir çocuğun üzerine atlamak aynı şey değil. Bu ikisini birbirine karıştırmak iğrenç" dedi.

BBC'ye konuşan İngiliz LGBT ödüllerinin kurucusu ve Diva dergisinin yayımcısı Linda Riley ise 'ortalıkta bu suçlamalar varken ve eşcinsel olduğunu açıklayabileceği onca zaman varken şimdi bunu söylemesinin büyük bir hayalkırıklığı' olduğunu belirtti. Açıklamanın manipülatif olduğunu da sözlerine ekledi.

Trans aktivist Ashlee Marie Preston ise "Kevin Spacey'nin eşcinsel olup olmamasıyla ilgilenmiyorum. Neden cinsel yönelim ile bir çocuğu taciz etmeyi birbirine karıştırdığımızı merak ediyorum. Konudan ayrılmayın" ifadesini sarf etti.

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