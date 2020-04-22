Netflix karantina döneminde 16 milyon yeni abone kazandı

Netflix, 2020’nin ilk çeyreğinde15.8 milyon yeni abone kazandığını açıkladı. ABD’li yayın platformu, aboneliklerdeki bu artışın nedeninin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince insanların evlerinde zaman geçirmesi olduğunu açıkladı.



Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede insanların evde kalması isteniyor. Ayrıca Türkiye’de olduğu gibi bazı diğer ülkelerde de kısmi sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek için alınan bu önlemler nedeniyle insanlar evlerinde kalıyorlar.

Webtekno'nun haberine göre; insanların evlerinde kalması, YouTube gibi video servislerinin kullanıcı sayılarının artmasını sağlamakla beraber Netflix gibi yayın platformlarının da abone sayılarının artmasına neden oluyor.

Netflix’ten yapılan açıklamada 2020’nin ilk üç ayını oluşturan yılın ilk çeyreğinde 15.8 milyon kişinin Netflix abonesi olduğu duyuruldu. Yayın platformu, abonelik sayılarındaki bu büyük artışı evlerinde kalan insanların sınırlı sayıda eğlence seçeneği olmasına bağladı.

Yatırımcılarına açıklama yapan Netflix, büyümenin koronavirüs pandemisi nedeniyle olduğunu söylerken, yılın ilerleyen dönemlerinde salgına karşı alınan önlemlerin kaldırılmaya başlaması ile beraber büyümenin daha yavaş bir hızda ilerleyeceğini açıkladı.

Toplam abone sayısı 183 milyona yükseldi

Netflix, 21 Nisan Salı günü itibariyle üye sayısının 183 milyona çıktığını duyurdu. Netflix gibi internet ortamından film, dizi izleme platformları da bu sürede en çok talep gören uygulamalar arasında.

Piyasa analistleri Netflix'in ilk çeyrekte abone sayısı artışının 7.5 milyon olacağı tahmininde bulunuyordu. Ancak veriler bu tahminlerin ikiye katlandığını gösterdi.

Şirketin ilk çeyrekte gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 oranında artarak 5.8 milyar dolara çıktı.