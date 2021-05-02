Netflix'in eski yöneticisi rüşvet almaktan suçlu bulundu

Netflix'in bilgi teknolojisi operasyonlarından sorumlu eski başkan yardımcısı Michael Kail, görev aldığı yıllar içerisinde Netflix ile iş yapmak isteyen şirketlerden rüşvet aldığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kail hakkında yayın şirketi ile ortaklık kuran teknoloji şirketlerinden aldığı komisyonlarla bağlantılı olarak rüşvet, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla açılan bir davada Kail, bir buçuk haftalık duruşmanın ardından jüri tarafından suçlu bulundu.

2011 yılından 2014 yılına kadar Netflix'te görev yapan Kail, 2014 yılında Yahoo'nun CIO'su olarak şirketten ayrıldı. Netflix, ayrılışının ardından Kail'i dolandırıcılıkla suçlayarak ve güvene dayalı görevlerini ihlal ettiğini belirterek Kail'e dava açtı ancak 2015 yılında mahkeme dışında anlaşmaya vardılar.

FBI ve İç Gelir Dairesi tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından 2018 yılında Kail'e tekrar dava açıldı. Davacı taraf, Kail'in Netflix ile iş yapmak isteyen dokuz teknoloji şirketinden rüşvet aldığına ve faturalandırılan miktarların yüzde 15'ini kendisi için alacağı anlaşmalar yaptığına dair kanıt sundu.

İddia edilen 29 ayrı suçun 28'inden geçtiğimiz cuma günü jüri tarafından suçlu bulunan Kail, en az 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Yapılan açıklamaya göre Kail, görev süresi boyunca 500 bin dolardan fazla rüşvet ve Netflix'e ürün veya hizmet sağlayan dokuz teknoloji şirketinden hisse senedi opsiyonu aldı.

Netflix'ten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.