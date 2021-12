Netflix çalışanları, transfobik içerik nedeniyle greve gidiyor

Online film izleme platformu Netflix içerikleri ile gündemde kalmayı başarıyor. Dave Chappelle’in The Closer isimli gösterisindeki transfobik şakalar nedeniyle eleştirilen platforma, çalışanlar bir talep listesi gönderdi.

Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge ile paylaşılan mektupta grup, Netflix'in transfobik dil, homofobi, kadın düşmanlığı, nefret söylemi içeren içeriklerin kaldırması gerektiği ve bu içeriklerin zarar verdiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.



Ayrıca Netflix'in transfobik içeriklere yatırım yaptığı söyleyen grup daha temiz içeriklere de yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Sözcü'nün Bloomberg'den aktardığı habere göre, Chappelle’in son özel bölümü için 24,1 milyon dolar ödedi.

Ted Sarandos, Dave Chappelle’i eleştirenlere yanıt verdi

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, Dave Chapelle aleyhine yönelik eleştirilere cevap verdi ve iddaları reddetti. Cuties, 365 Days, 13 Reasons Why, or My Unorthodox Life gibi içeriklerin bazı insanlar tarafından zararlı olarak görünse de içeriklerin kaldırılması söz konusu olmadığını söyleyen Sarandos sözlerine şunu da ekledi: "Bazı çalışanlar aynı fikirde olmasa da ekrandaki içeriğin doğrudan gerçek dünyaya zarar vermediğine dair güçlü bir inancımız var."

Netflix, grevi ve protestoları düzenleyen çalışanın işine son verdi. The Verge'e göre Netflix, Chapelle için ne kadar ödediği ve özel bölümün izleyen sayısı gibi ayrıntıları sızdıran çalışanı işten çıkardı.

Geçen hafta açıklanan rakama göre, 1000 çalışan greve katılmayı planlıyor. Grev, 20 Ekim Çarşamba günü olması bekleniyor.