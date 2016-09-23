Netflix hangi Türk dizilerini aldı?

İzleyicilere internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan Netflix'in, hangi Türk dizilerini aldığı bildirildi. Netflix'in aldığı Türk dizileri şöyle: Leyla ile Mecnun, Suskunlar, Karadayı, Ezel, Kurt Seyit ve Şura, Diriliş Ertuğrul, Flinta, Kaçak, Gönül, Kış Güneşi Yunus Emre, Kırgın Çiçekler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yeter, Kehribar, Eve Dönüş, Gönülçelen, Kertenkele, Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, O Hayat Benim, Çifte Saadet, Sen Benimsin, Kocamın Ailesi, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Adı Mutluluk...

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (23 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'İşte Netflix'in satın aldığı Türk dizileri' başlıklı yazısı şöyle:

Bir tarafta, son yıllarda dünyaya ihraç ettiği diziler ve onların aldığı reytinglerle dikkatleri üzerine çeken Türkiye...

Diğer tarafta, 190’dan fazla ülkede 83 milyon abonesi olan internet televizyon ağı Netflix. Hal böyle olunca Netflix, Türk dizilerine ve Türkiye pazarına kayıtsız kalamazdı. Çırağan’daki toplantıda bir araya geldiğimiz Netflix’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reed Hastings, Türk dizileri için şunları söyledi:

“Son derece popüler olan ve dünya çapında tanınan Türk dizileri, Türk insanının ne kadar müthiş bir hikâye anlatıcısı olduğunu gösteriyor. Netflix, bu içeriklerin dünyada tanınmasında etkin bir şekilde yer almayı hedefliyor. Dünyada yerel içerik sunduğumuz iki ülke var; biri Türkiye, diğerinPolonya.”

Peki Netflix, şimdilik hangi Türk dizi ve filmlerini yayınlamak için satın aldı?

Leyla ile Mecnun, Suskunlar, Karadayı, Ezel, Kurt Seyit ve Şura, Diriliş Ertuğrul, Flinta, Kaçak, Gönül, Kış Güneşi Yunus Emre, Kırgın Çiçekler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yeter, Kehribar, Eve Dönüş, Gönülçelen, Kertenkele, Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, O Hayat Benim, Çifte Saadet, Sen Benimsin, Kocamın Ailesi, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Adı Mutluluk...

Güneşi Gördüm, Kelebeğin Rüyası, Recep İvedik 4, Düğün Dernek 1 - 2 filmlerinin yayın hakkını da satın alan Netflix, platformuna özel dizi de yaptıracak Türk yapımcılara, ama 2017 yılında. Ayrıca yeni Türk dizileri de satın alacak.

Abonelerine bir dizinin bütün bölümlerini peş peşe izleme olanağı sundukları için “uykusuz insanlar” yarattıklarını vurgulayan Hastings, Türkiye’de orijinal dilin yanı sıra Türkçe yayınlar için aylık üyelik ücretini 15.99 TL olarak belirlediklerini söyledi.



Netflix’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reed Hastings, “Türkler müthiş hikâye anlatıcısı” dedi.

Toroslar'da çekilde Alpler'de yayında

Adana Kozan’da Türklerin çektiği bir reklam filminin çok beğenilip, dünyanın 32 ülkesinde yayınlanması güzel bir şey...

Toroslar’da çekilen bir filmin, insanların otomobil reklamı çekmek için sıraya girdiği İsviçre’de bile yayınlanması da “tereciye tere satmak” gibi... Serdar Erener’in şirketi Alametifarika ile Fırat Parlak’ın 25Film’in Türkiye Toyota için hazırladığı reklam filminin senaryosunu Erener’in ekibi yazdı.

Dağ evinde odun kesen bir yakışıklının akıllı cep saatine gelen mesaj üzerine Toyota Hilux’uyla gece kulübüne doğru dere tepe demeden yaptığı yolculuğu anlatan reklam filminin yönetmeni ise Bora Egemen.

Kutluyorum Toyota Türkiye için Adana Kozan’da ve Toroslar’da çektikleri reklam filmini başta İsviçre olmak üzere şimdiden dünyanın pek çok ülkesine ihraç etmeyi başaranları...

Günü sözü

Düşmanın yoksa, hayatta hiç başarılı olamadın demektir.

(Che Guevara)