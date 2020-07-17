Netflix’e yılın ikinci çeyreğinde 10.1 milyon yeni abone

Netflix, yılın ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Buna göre şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla abone sayısını yüzde 27.3 artırarak 192.9 milyona ulaştı.

Foreks'te yer alan habere göre, bu çeyrekteki yeni abone sayısı 10.1 milyon oldu. İnsanların karantina döneminde eve kapanması, Netflix'e yaradı. Şirketin ikinci çeyrekteki gelirleri de yüzde 24.9 artışla 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rakamlardaki artışlara rağmen şirketin hisseleri yüzde 9 düşüş yaşadı. Bunun nedeni olarak, Netflix'in ikinci çeyrek performansının beklentilerin altında kalması olarak gösteriliyor.

Ted Sarandos, Co-CEO oldu

Bu arada Netflix'ten bir açıklama yapılarak, içerik sorumlusu Ted Sarandos'un ‘co-CEO' görevine getirildiği duyuruldu. Sarandos, şirketin kurucuları arasında da yer alan CEO Reed Hastings'in en büyük destekçisi olacak.