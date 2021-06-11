Netflix, e-ticaret sitesi kurdu

Video içerik platformu Netflix, özel yapımları için tasarlanmış ürünlerin yer aldığı bir e-ticaret sitesi kurdu.

Netflix, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeni bir e-ticaret platformuna kurdu. Kullanıcılar, bu e-ticaret platformu üzerinden Netflix'teki en popüler yapımlarından esinlenilerek oluşturulmuş giyim ürünlerine ve aksesuarları satın alabilecek.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin e-ticaret platformunda, yalnızca özel seri ürünler yer alacak. Ayrıca bu platformda yer alan ürünler, dünyaca ünlü giyim markaları ile onlar için çalışan ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanacak. Netflix, platformda yer alan ürün sayısının şimdilik kısıtlı olsa da ilerleyen zamanlarda ürünlerin çeşitlendirileceğini belirtti.