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Netflix duyurdu: Fatih Terim belgeseli ocak ayında yayınlanacak

Çekimleri, ağırlıklı olarak Adana, İstanbul ve İtalya'da yapılan belgeselin bir mini dizi gibi bölümlerden oluşması bekleniyor

11 Kasım 2021 13:57

Netflix'te yayınlanacak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösterim tarihi açıklandı.

Netflix Türkiye, geçen mayıs ayında açıkladığı Fatih Terim belgeselini ocak ayında yayınlayacağını duyurdu. Çekimleri sona eren belgesel, teknik direktör Fatih Terim'in hayatına odaklanıyor. Çekimleri, ağırlıklı olarak Adana, İstanbul ve İtalya'da yapılan belgeselin bir mini dizi gibi bölümlerden oluşması bekleniyor.

Netflix'in mayıs ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleri kullanılmıştı. Terim de de bu tweeti alıntılayarak "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz…" şeklinde yanıt vermişti.

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