"'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, eşcinsel karaktere izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi"

Netflix'in 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisini eşcinsel karaktere izin verilmemesi nedeniyle çekimlere 1 gün kala iptal ettiği ortaya çıktı.
Türk makamlarının kendilerine 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi için lisans almak istiyorsa, söz konusu dizinin senaryosundaki eşcinsel karakteri çıkarması gerektiğini söylediğini bildirildi.
Euronews'ten Emma Beswick'e konuşan bir kaynak, "Türk yetkililer Netflix eğer 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi için yayın hakkı almak istiyorsa senaryodan eşcinsel karakteri çıkarmalı dediler" açıklamasında bulundu.
Ayrıca, yazarın senaryosunun söz konusu karakter olmadan hayata geçirilemeyeceği için Netflix seriyi iptal etmeye karar verdiği belirtildi.