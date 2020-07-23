"'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, eşcinsel karaktere izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi"

Ne olmuştu?

Netflix’in Türkiye yapımı projelerinden biri olan Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi, set başlamadan bir gün önce Netflix tarafından iptal edilmişti.

AltyazıFasikül'de yer alan habere göre yönetmenliğini Çağan Irmak ve Umut Aral’ın, yapımcılığını Netflix’in, Türkiye’deki yürütücü yapımcılığını ise Ay Yapım’ın üstlendiği Şimdiki Aklım Olsaydı’nın 2021 yılında Netflix’te gösterilmesi planlanıyordu.

Şirketin diziyi çekimlere bir gün kala iptal etmesinin ardında senaryosundaki yan hikâyelerinden birinde eşcinsel bir karakterin yer almasının yattığı belirtilmişti.

Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan Ece Yörenç Fasikül’e yaptığı açıklamada, “Bir gey karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” açıklamasını yapmıştı.