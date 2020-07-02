Netflix'den Dark izlerken kafası karışanlar için 'Darknetflix'

Netflix, kafa karışıklığına neden olan dizisi Dark için Darknetflix isminde bir web sayfası açtı. Web sayfasının içerisinde dizideki mekan ve zamanları takip etmenin yanında karakterleri, yaşanan olayları ve akrabalık bağlarını da öğrenebiliyorsunuz.

Dark’ın, geçtiğimiz günlerde 3. sezonu yayınlandı. Netflix’in en sağlam yapımları arasında yer alan dizi, son sezonuyla da izleyicilerin kafasını karıştırırken büyük övgüler almayı başardı.

Webteknodaki habere göre dizideki zaman yolculuğu teması nedeniyle yaşanan karışıklığa bir çözüm bulmak isteyen Netflix bir web sayfası hazırladı. Türkçe haline de ulaşabileceğiniz web sayfasında Dark’ın tüm sezonlarına ve bölümlerine herhangi bir spoiler alma derdi olmadan ulaşabilir ve hikayesini, içerisindeki karakterleri, soyağacını öğrenebilirsiniz.

Netflix tarafından hazırlanan “Darknetflix.io” isimli sitenin içerisinde gezinip dizideki mekanları, olayları, zamanı ve akrabalık bağlarını takip edebileceksiniz.

Son derece başarılı animasyonlarla geliştirilmiş internet sitesi, özellikle 3. sezona başlamak isteyen, ancak karmaşık yapısından dolayı önceki sezonlardaki bazı olayları unutan kişilerin imdadına yetişiyor.