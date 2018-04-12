Netflix, Cannes Film Festivali'nden 4 filmini çekti

Çevrimiçi içerik servisi Netflix, Cannes Film Festivali'nin resmi programının yayımlanmasına birkaç saat kala, 4 filmini festivalden geri çektiğini duyurdu. Netflix'in bu adımı festivalin yürürlüğe soktuğu yeni kural nedeniyle attığı aktarılıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD merkezli popüler çevrimiçi içerik servisi Netflix, Cannes Film Festivali'nde en iyi filme verilen 'Altın Palmiye' (Palme d'Or) ödülü için yarışacağı söylenen 4 filmini festivalin resmi programının açıklanmasına birkaç saat kala çektiğini duyurdu.

Geri çekilen filmler arasında 2010'da Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya adasındaki gençlik kampında bombalı ve silahlı saldırıda 77 kişiyi öldüren ırkçı Anders Breivik'in gerçekleştirdiği katliamı konu alan, Paul Greengrass'ın 'Norveç' adlı filminin de bulunduğu açıklandı.

Netflix, festivalin yürürlüğe soktuğu yeni bir kurala misilleme amacıyla bu kararı aldı. Yeni kurala göre önce Fransa'daki sinemalarda vizyona girmeyen fimlerin yarışmaya katılmasına izin verilmiyor.

Netflix halihazırda filmlerin ancak vizyona girdikten 3 yıl sonra Fransa'da internet üzerinden yayımlanmasına izin veren kanuna öfkeliydi. Fransız sinema sahipleri geçen sene 'Okja' ve 'The Meyerowitz Stories' adlı iki Netflix filminin festival seçkisine dahil edilmesini protesto etmişti. Bu tepki Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux'un kuralları değiştirmesine yol açmıştı.

Fremaux geçen ayki açıklamasında çevrimiçi platformlar için yapılan 'hibrit' filmlerin sadece yarışma dışı gösteriminin yapılabileceğini söylemişti.

Ted Sarandos: Festival sinema sanatı yerine dağıtımcılığı övmeyi seçti

Netflix'in baş içerik editörü Ted Sarandos geçen çarşamba Variety dergisine verdiği röportajda Cannes ve festivalin direktörüne olan kızgınlığını saklamamıştı.

Sarandos "Filmlerimizin diğer film yapıcılarla birlikte adil bir şekilde yer almasını istiyoruz. Festival sinema sanatı yerine dağıtımcılığı övmeyi tercih etti. Thierry'nin bu yıl selfie'leri yasaklaması da tesadüf değil" dedi.

Altın palmiye için yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 71. Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Avustralyalı aktris Cate Blanchett ana jüriye, Porto Rikolu-İspanyol aktör Benicio del Toro da 'Belirli Bir Bakış' bölümü jürisine başkanlık edecek.

Cannes Film Festivali yönetimi Altın Palmiye için yarışacak filmleri de bugün açıkladı.

Yarışacak 18 film arasında İranlı yönetmen Cafer Penahi'nin 'Three Faces', Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un 'Leto' (Yaz), Fransız yönetmen Jean-Luc Goddard'ın 'Le Livre d'Image' ve ABD'li yönetmen Spike Lee'nin 'BlacKkKlansman' ve Güney Koreli yönetmen Lee Chang-dong'un 'Burning' adlı filmi bulunuyor.