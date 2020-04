Ücretsiz deneme sürümünü kaldıran Netflix, bazı filmleri abone olmayanlara da ücretsiz izlenebileceği bir kampanya başlattı.

Şu an için sadece tek bir film, herhangi bir Netflix aboneliği olmadan izlenebilecek. Netflix aboneleriyle buluşturulan "To All the Boys: P.S. I Still Love You" isimli filmin önceki yapımı olan "To All The Boys I’ve Loved Before".



Böylelikle kullanıcılar, 9 Mart'a kadar To All The Boys I’ve Loved Before'u ücretsiz ve herhangi bir abonelikleri olmadan izleyebilecekler.