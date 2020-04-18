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Netflix 10 belgeselini ücretsiz olarak Youtube'dan izlemeye açtı

Haftanın ilerleyen günlerinde birçok dil için altyazılar hazır hale gelecek.

18 Nisan 2020 19:50

Netflix, Koornavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecince ek kaynak arayan öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla 10 orijinal belgeselini Youtube’da ücretsiz izlemeye açtı. Ek kaynak sağlanması konusunda öğretmenlere destek olan Netflix, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımı için her içeriği eğitici kaynaklarla birlikte sunuyor.

Netflix ayrıca ilerleyen dönemlerde belgesellerin yönetmenleriyle çeşitli soru-cevap etkinlikleri de düzenlenecek.

Our Planet, 13th, Knock Down the House, Explained, Abstract: The Art of Design, Babies, Chasing Coral, Period. End of Sentence, The White Helmets ve Zion belgesellerini ücretsiz olarak yayınlayan platform, ilk aşamada bu içerikleri İngilizce olarak yayınlıyor. Ancak bu haftanın ilerleyen günlerinde birçok dil için altyazılar hazır hale gelecek.

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