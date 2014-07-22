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Dünya

Netenyahu: Vurmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'de halkının Hamas rejiminin kurbanı olduğunu söyledi

22 Temmuz 2014 23:17

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “İsrail halkının güvenliğini sağlayana kadar Hamas’ı vurmaya devam edeceğiz” dedi.

Netanyahu konuşmasında ateşkes yapacaklarına dair herhangi bir açıklamada bulunmazken Gazze’ye düzenlenen saldırılar konusunda Hamas’ı suçladı. Netanyahu, “Gazze’de yaşayan halk acımasız Hamas rejiminin kurbanıdır” dedi.

Hamas saldırılarına karşı kararlı şekilde karşılık vereceklerini ifade eden Netanyahu, “Tehditleri sona erdirmek için kararlı bir şekilde hareket edeceğiz” dedi. Hamas’ı cami ve Hastanelerin altına tünel inşa etmekle suçlayan Netanyahu, “Hamas hastanelerin, camilerin ve okulların altına terörist tünelleri inşa ediyor” dedi. Hamas’ın yaptıkları ateşkes önerisini reddettiğini belirten Netanyahu uluslararası toplumun Gazze’de ölen insanlara karşı Hamas’ı suçlu bulması gerektiğini ifade etti.

 

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