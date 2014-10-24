Netenyahu: Kudüs İsrail'in ebedi başkentidir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Birleşik Kudüs, İsrail'in ebedi başkentidir ve öyle kalacaktır. Tüm İsrail vatandaşlarına yapılan saldırılar çok ciddi, sert yanıt bulacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Netanyahu, Kamu Güvenlik Bakanı Yitzak Aharonovitch, Emniyet Genel Müdürü Yohanan Danino, İç Güvenlik (Şabak) Direktörü Yoram Kohen, İsrail'in Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Kudüs Bölgesi Polis Emniyet Amiri Moshe Edri ile bugün Kudüs Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi.

Görüşmede, Netanyahu'nun dün Kudüs'te tramway durağında meydana gelen trafik kazasının yanısıra son aylarda kentte ortaya çıkan karışıklıklar hakkında yetkililerden bilgi aldığı, şehrin genelinde kontrolün sağlanması için güvenlik güçlerine destek verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun görüşme sırasında, tramway durağında bekleyen yolculara çarpan Filistinli sürücüyü vuran polisle de görüştüğü, olayda hayatını kaybeden bebeğin ailesine taziyelerini ileterek şunları söylediği kaydedildi:

"Birleşik Kudüs, İsrail'in ebedi başkentidir ve öyle kalacaktır. Tüm İsrail vatandaşlarına yapılan saldırılar çok ciddi, sert yanıt bulacaktır. Kudüs'te güvenlik ve sükuneti yeniden kuracağız. Bu amaçla bugün gelecek olan ek sınır polisi takviye birlikleriyle istihbarat, gözcülük, faaliyet önlemleri ile güvenliğin güçlendirilmesi talimatı verdim. Burada detaylarını veremeyeceğim diğer atılacak adımlarla başkentte sükunet sağlanacak. Bu amaçla polise bu işi yapabilmesi için gereken her türlü takviye yapılacak."

Kudüs'te dün akşam saatlerinde bir aracın tramvay durağına girmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralanmış, 3 aylık bir bebek ise ölmüştü. Aracıyla durakta bekleyenlere çarptıktan sonra kaçmaya çalışan Filistinli aracın sürücüsü ise İsrail polisi tarafından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.