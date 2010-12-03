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Politika

NETENYAHU ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 17:18

-NETENYAHU ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, İsrail'de çıkan orman yangınına müdahalede bulunan iki söndürme uçağını gönderdiği için minnettarlığını ifade etti. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Netenyahu, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak, ''İki yangın söndürme uçağı gönderdiğiniz için sizlere minnettar olduğumu iletmek için aradım'' ifadesini kullandı. Netenyahu, Erdoğan'a şunları söyledi:  ''Türk halkının ve sizin bu yardımınızın çok büyük ve anlamlı olduğunu belirtmeliyim. Şu anda herkes Türk uçaklarının yangını söndürmek için uçtuğunu görüyor, ben de görüyorum. Hem hükümetim, hem de halkımın minnettarlığını ifade etmek için sizi şahsen aramak istedim'' Başbakan Erdoğan ise Netanyahu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, şu ifadeleri kullandı: ''41 vatandaşınızın hayatını kaybetmesini üzüntüyle öğrendim. Bu afet karşısında insani ve İslami bir görev olarak yardım etmemiz gerekiyordu. Olayı öğrendiğim andan itibaren gerekli talimatları verdim. Millet olarak size başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılar konusunda da her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yangın sönene kadar uçaklarımız ülkenizde kalacaktır.''

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