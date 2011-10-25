-Netenyahu, Erdoğan'ı aradı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Van'daki deprem nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Alınan bilgiye göre, Netenyahu, telefon görüşmesinde Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Netenyahu'nun, görüşmede, geçen yılın Aralık ayında İsrail'deki yangının söndürülmesi için Türkiye'nin yangın söndürme helikopteri göndermesine atıfta bulunarak, ''Bu acılı gününde Türkiye'ye yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade ettiği'' öğrenildi.