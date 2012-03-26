'Netanyahu'yu koruyun'

Wikileaks'in yayımladığı Stratfor maillerinde, Stratfor'un terörle mücadele uzmanı Fred Burton'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan aldığı bilgileri analistlerle paylaşırken, "kaynağı koruyun", "sadece bakmanız için" gibi tembihlerde bulunduğu yer aldı.

Taraf gazetesinde "Bibi söyledi, kimse duymasın" başlığıyla yayımlanan (26 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



Bibi söyledi, kimse duymasın



Stratfor’a gayrıihtiyari kaynak olan isimlerden biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Netanyahu, Stratfor’un ‘şahin’ terörle mücadele uzmanı Fred Burton ile birkaç kere kısa görüşmeler yapmış. Yazışmalarda sık sık Obama yönetiminin İsrail’e yönelik tutumunu sivri dille eleştirmesiyle dikkat çeken Burton, ABD Başkanı’nı yerden yere vururken, Ortadoğu’da müdahaleci ve yayılmacı politikalara ağırlık veren Netanyahu’dan övgüyle söz ediyor. Burton, İran ve Hizbullah mevzusunda birkaç kere Netanyahu, nam-ı diğer Bibi’den aldığı bilgileri diğer analistlerle paylaşırken, “kaynağı koruyun” ve “sadece bakmanız için” gibi tembihlerde bulunmuş. Nerdeyse paranoyaya kadar varan bir gizlilik endişesine sahip olduğu için bir hayli gizemli cümleler kuran Burton, Netanyahu’dan BiBi ya da daha ziyade “BB” olarak söz ediyor.

Netanyahu, ilk olarak 1 Mayıs 2007’de, henüz ana muhalefetteki Likud partisinin lideriyken kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yazışma, o dönemde İsrail politikasında bomba etkisi yaratan Winograd Komisyonu’nun ön raporunun kamuoyuna açıklandığı gün gerçekleşiyor. İsrail- Hizbullah savaşında yaşananları araştırmak için kurulan komisyon, özellikle Başbakan Ehud Omert’i savaşın sonuçlarını öngörememekle suçlayarak “görevini yerine getirmediğini” öne sürmüştü. Bu gelişmeler üzerine yazışmada şöyle bir diyalog geçiyor:

“Fred Burton: Yeni bilgi -Olmert perşembe [3 Mayıs 2007] gidici. Dudaklarımdan kulağınıza.

George Friedman: Eğer perşembe değilse çarşamba, çarşamba değilse de pazar.

Fred Burton: Perşembe, BiBi’den (koruyun).

Reva Bhalla: Bibi Olmert’in kişisel olarak görevi perşembe günü bırakacağını belirttiğini mi ima ediyor?

Fred Burton: BiBi (kaynağı koruyun), Olmert perşembe ‘bitti’ dedi. Notlarıma bakıyorum, belki kısa süreli olarak yerine geçici biri gelir, ancak görevi en çok isteyen BiBi’ymiş gibi görünüyor. Şöyle diyor: Likud’un desteğini aldım, görev benimdir. İsrail’e verdiğin destek için teşekkürler Fred...

Netanyahu, Burton’a verdiği sözü tutarak 3 mayısta Olmert’e istifa çağrısında bulunur. Ancak hesapları tutmaz ve Başbakan olması iki yıl ertelenir. Olmert istifasını 30 Temmuz 2008’de sunar, Netanyahu seçimlerin ardından 31 Mayıs 2009’da başbakanlık koltuğuna oturur.



‘İran’ın iki nükleer füzesi hazır’



Burton, Netanyahu ile Başbakan olduktan sonra da birkaç kez görüşme fırsatı bulmuş. Netanyahu göreve gelmeden birkaç ay önce Burton, “Eğer ABD Hizbullah’ı kontrol edeceğinin garantisini veremezse, BiBi Nasrallah’ı [Hizbullah lideri] öldürecek” diye yazmış. 11 Aralık 2009’da Burton’ın sadece çok yakın iki analistle paylaştığı yazışmada İran ile ilgili aktarılanlar ise şöyle:

Fred Burton: “İsrailli bir kaynağa göre, İran’ın fırlatılmaya hazır iki nükleer füzesi var. İranlılar nükleer kapasiteleri hakkında dezenformasyon yayacaklar. Uluslararası kamuoyunun yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma ulaşmaya çok uzak olduğunu düşünmesini istiyorlar. Bu tamamen aldatmaca. Beyaz Ev, İsraillilerin bir sonraki adımlarını engellemek için yapabileceği her şeyi yapacak. İsrail yalnız gidecek. İsrail denizaltıları İran kıyılarına doğru yola çıktı. Kaynağım bb (sadece bakmanız için).

Anya Alfano: George Friedman’a saygı duyuyor mu? Ciddi bir soru.

Fred Burton: Hiç sormadım. CIA’den olduğumu sanıyor, ki olabilirim.

Bundan birkaç ay sonra 23 Mart 2010’daki bir yazışmada, Burton doğrudan Netanyahu’dan bilgi aldığını ima ederek “BB, İran’a istihbarat kapısı kapandığı zaman saldıracak. Dudağımdan kulaklarınıza. Ayrıca Obama’ya güvenmiyor” demiş. Burton Netanyahu’nun kendisi gibi Obama’dan hiç haz etmediğini yine birinci elden öğrenmiş. 10 Kasım 2009’da Burton şunu paylaşmış: “Dudaklarımdan kulağınıza. Zannedersem iyi dostum BB Obama’ya, İran tehdidine karşı Gideon’un kılıcının elinde neler olduğunu anlattı. Ayrıca sağlam bir yerden duydum; BB’nin Obama’ya güveni, Arafat’a [eski Filistin lideri Yaser Arafat] veya Wadie Haddad’a [Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin efsanevi lideri] olduğu kadar.”

