Netanyahu’ya karşı "utanç yürüyüşü"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve kurmayları hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması dolayısıyla binlerce kişi Tel Aviv'de hükümeti protesto etti ve istifa çağrısında bulundu.

Sayıları 10 bini bulan göstericiler "utanç yürüyüşü" adını verdikleri protestoda Netanyahu'yu otoritesini ve yetkilerini kişisel çıkarları için kullandığı suçlamasında bulundu ve yolsuzlukla mücadeleye karşı üst üste ikinci hafta sokaklara döküldü.

Kimi protestocular "rezalet", "mafya", "yolsuzluğa karışanlar gitsin" sloganları atarken domuz maskesi giyen göstericiler de yürüyüşte yer aldı.

Netanyahu'nun Likud Partisi Facebook'tan bir yazılı açıklama yaparak protestoyu "solcu gösteriler" olarak niteledi ve İsraillileri başbakanlarını desteklemeye davet etti.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına atıfla "Herkesi Kudüs'ün arkasında birleştirmek ve dünyaya birlik olduğumuz mesajı göndermek yerine sol kendisine engel olamayıp toplumu ayrıştırıyor" ifadesi kullanıldı.

Protestocular ise kendilerini hem sol hem de sağ siyasi görüşlere sahip kişileri barındıran bir grup olarak tanımlıyor. Cumartesi gecesi yürüyüşte "Ne sol, ne de sağ, dürüstlük istiyoruz" pankartları taşındı.

Soruşturma nedenleri

Başbakan Netanyahu'nun adı yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlandığı iki soruşturmada geçiyor.

İlk soruşturmada İsrail doğumlu Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ile Avustralyalı milyarder James Packer'ın, Başbakan'a bir takım hediyeler verdiği iddia ediliyor. Netanyahu'nun eşi ve oğlunun adı da soruşturmada geçiyor.

İkincisinde ise Yedioth Ahronoth gazetesinin kendisine yönelik olumlu haberlerin yapılması karşılığında Netanyahu'nun ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan Israel Hayom gazetesinin tirajlarının azaltılması sözü verdiği iddia ediliyor. Israel Hayom gazetesi Netanyahu yanlısı olarak biliniyor.

Polis, Netanyahu'nun eski yardımcısı Ari Harow'un ikinci soruşturmada tanık olması vasıtasıyla Netanyahu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin yayıncısı Arnon Mozes arasındaki ses kayıtlarına ulaştı. Haaretz gazetesine göre bu soruşturmanın iddianameye dönerek Netanyahu'nun davada şüpheli olması olası gözüküyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Netanyahu, soruşturmaları kendisine muhalif olanların yürüttüğü birer "cadı avı" olarak nitelendiriyor. Eğer soruşturmalar davaya dönüşürse, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim baskılarının artması bekleniyor.

Reuters,dpa/ÇÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe