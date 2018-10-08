Netanyahu'nun eşi Sara hâkim karşısında

İsrail Devlet Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, devlet fonlarını hileli bir şekilde kişisel yiyecek ve içecek giderlerinde kullandığı iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.

Mahkemenin 13 Kasım'a ertelendiği açıklanırken Sara Netanyahu'nun hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

100 bin dolarlık yemek siparişi vermişti

İsrail’de devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanmak yasak.

Express'in haberine göre Netanyahu'nun emrinde özel bir aşçı çalışmasına rağmen meşhur şeflerden binlerce dolarlık sipariş verdiği ve avukatları Netanyahu'nun bu hareketini kurallardan habersiz olduğunu söyleyerek savundu.

Bu suçlamalar Sara Netanyahu'ya açılan ilk dava değil. Daha önce 2016 yılında bir çalışanına yaptığı kotü davranışlardan sebep 42 bin dolarlık bir ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Sara Netanyahu, Haziran ayında dolandırıcılık ve güven ihlali suçlarından dolayı gözaltına alınmıştı. İddianameye göre, Sara 2010 ve 2013 tarihleri arasından devlet fonunu kullanarak yüzlerce hazır yemek sipariş etmiş. İddialara göre Netanyahu, 100 bin dolarlık bir bütçeyi hazır yemek siparişi için kullanmış.