Netanyahu'dan BM'de sessiz protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak için çıktığı kürsüde 45 saniye susarak uluslararası toplumun İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı protesto etti.

Sessiz eylemi öncesinde yaptığı açıklamada BM'ye yüklenen Netanyahu, BM'yi İran'ın ülkesine yönelik tehditleri sesini çıkarmadan kabul etmekle suçladı. Netanyahu, "Sessizliğe hoşgeldiniz. Sağır eden sessizliğe" dedikten sonra 45 saniye boyunca BM kürsüsünden hiçbir şey söylemedi.

'Savaş daha olası'

Netanyahu, daha sonra yaptığı konuşmada "İran anlaşmasının barış getirmeyeceğini, milyarlarca dolarlık yaptırımların kaldırılmasının İran'ın saldırganlığını büyük olasılıkla artıracağını" savundu. "Bu savaşı daha olası hale getirecek" diyen Netanyahu, ülkesinin kendini savunmak için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

İsrail'in sert eleştirilerinin hedefinde BM de vardı. Netanyahu, "BM, Ortadoğu'da tek demokrasi İsrail'e karşı aşırı bir düşmanlık içinde" diyen Netanyahu, BM'de Suriye'de işlenen cinayetlere ilişkin son dört yıl içinde sadece bir kez kınama kararı alınırken, İsrail'in operasyonları ile ilgili 20 karar alındığını söyledi.

Filistinlilerle müzakere

Filistinlilerle barış müzakerelerine de değinen Netanyahu, doğrudan barış görüşmelerine koşulsuz olarak başlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Osla Anlaşması'ndan çekilme kararına işaret eden Netanyahu, yeni bir görüşmenin başlatılması önerisine atıfta bulunarak "Başkan Abbas, biliyorum kolay değil. Biliyorum, zor. Ancak bunu halklarımıza borçluyuz" diye konuştu.