Netanyahu'dan 'salonu terk edin' talimatı

İsrail Başbakan Netanyahu'dan heyetine, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin BM'de yapacağı konuşma sırasında salonu terk etme talimatı gitti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'na katılan İsrail heyetine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kurulda yapacağı konuşma sırasında salonu terk etme talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması sırasında İsrail heyetine salonu boşaltma talimatı verdi" denildi.

Ruhani'nin sıcak ifadelerine rağmen İran'ın İsrail aleyhindeki politikalarının değişmediği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Ruhani de kendinden önceki Ahmedinejat gibi tarihi bir gerçek olan "Soykırımı/Holocaust" tanımadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Netanyahun, "İran liderlerinin Yahudi soykırımını yalanlamayı ve İsrail'i yok etme planlarını bırakıp İsrail'i tanımaları halinde, delegasyon olarak BM'de onları dinleyeceğiz" dediği belirtildi.