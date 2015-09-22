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Dünya

Netanyahu'dan Putin'e: Suriye’de Rus ve İsrail kuvvetleri arasında yanlış anlama olmasın

Putin: Suriye kendi devletini korumaya çalışıyor

22 Eylül 2015 16:35

Rusya’nın Suriye’ye doğrudan askeri destek vermeye başlamasından rahatsız olduğu iddia edilen İsrail hükümetinin geçtiğimiz hafta duyurduğu Rusya ziyareti dün gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benmayin Netanyahu’ya İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gadi Eisenkot ve İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Herzl Halevi’nin eşlik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede Netanyahu, "ziyaretinin amacının Rus ve İsrail kuvvetleri arasında yanlış anlama olmasını önlemek olduğunu" söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Netanyahu, İsrail ve Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürüteceğini, böylece iki ülke güçlerinin yanlışlıkla birbirini hedef almasının önleneceğini söyledi.

Netanyahu, "Amacım, İsrail ve Rus askerleri arasındaki olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek" dedi ve Putin ile bu doğrultuda bir mekanizma kurulması konusunda anlaştıklarını belirtti.

 

Putin: Esad ikinci cephe açacak durumda değil

 

Netanyahu, Suriye’de Hizbullah’a silah tedariki sağlanmasını, Suriye ordusunun ve İran’ın İsrail’e karşı ‘ikinci bir cephe’ açmasını önlemeye kararlı olduklarını da ifade etti. Buna karşılık Putin, Rusya’nın Ortadoğu’daki hareketlerinin “her zaman çok sorumlu olduğunu ve böyle olmayı sürdüreceğini” kaydetti. Putin, “Suriye ordusunun ve genel olarak Suriye’nin ikinci bir cephe açacak durumda olmadığını görüyor ve biliyoruz. Suriye kendi devletini korumaya çalışıyor” dedi.

İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, zaman zaman Hizbullah’a silah sevkiyat noktalarını hedef alan ve Suriye’den yapılan roket atışlarına cevap veren İsrail savaş uçaklarının, Rus jetleri ve Rusların kontrol ettiği uçaksavar sistemleriyle karşı karşıya gelmesinden endişe ediyor.

 

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